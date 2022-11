Crisi ospedale, Alario: “Risulati servono subito, c’è bisogno di tavolo permanente”

Gela. Il vertice di lunedì a Palazzo di Città, con il sindaco Lucio Greco che ha voluto avere un confronto diretto con i vertici di Asp, con i sindacati, le istituzioni e le rappresentanze politiche, deve sfociare in atti concreti per risollevare le sorti dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario rimane convinto della necessità di attivare un “tavolo permanente”. “Tutti devono fare la loro parte, ad iniziare dalla politica e dai vertici di Asp – spiega – l’ospedale “Vittorio Emanuele” non può essere trattato come un nosocomio di provincia. E’ il punto di riferimento sanitario per la sesta città dell’isola e per tutto il comprensorio”. Il sindacalista ha partecipato al confronto di lunedì ed è stato molto critico rispetto alle linee gestionali attuali, che hanno depotenziato del tutto servizi e reparti.