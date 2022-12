Crisi politica, prima prova d’aula per Greco: il sindaco ha convocato tutti i consiglieri

Gela. Nel pieno del tentativo di rilanciare il suo progetto amministrativo e con tante difficoltà che si stanno sovrapponendo, in serata il sindaco Lucio Greco si troverà davanti all’assise civica, per la prima volta dopo l’azzeramento della scorsa settimana. All’ordine del giorno, in base alla convocazione inoltrata dal presidente Salvatore Sammito, c’è soprattutto una variazione al bilancio di previsione, che diventa probabilmente già un primo giro di boa per l’avvocato, che senza un sostegno convinto rischia di fare fatica anche su atti strategici per i conti dell’ente, attualmente sotto verifica. Forse per evitare intoppi già alla prima seduta post azzeramento, il sindaco ha convocato tutti i consiglieri.