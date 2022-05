Crisi pro-Greco, domani primo tavolo: sotto verifica anche tenuta in consiglio

Gela. L’ultima tempesta politica che si è abbattuta sulla maggioranza del sindaco Lucio Greco, probabilmente non ha molti precedenti almeno per l’intensità dello scontro tra alleati. Dopo giorni di “duelli” interni, il sindaco si è visto costretto a mettere un freno, per evitare che si degenerasse ancora di più. L’invito è all’unità ma anche a non fare “l’opposizione all’interno della stessa maggioranza”. I forzisti hanno nettamente rotto con il gruppo più vicino all’avvocato e il vicesindaco Terenziano Di Stefano ha diffidato anche i renziani dall’intraprendere il sentiero del “populismo”. I capitoli di questa nuova disfida non mancano. Greco ha annunciato di voler mettere gli alleati, tutti intorno allo stesso tavolo. Sarà l’ennesimo vertice di maggioranza. I faccia a faccia interni, in questi tre anni, non sono mai mancati, ma di risultati a lunga durata non se ne sono visti. Già domani sera, Greco vedrà gli esponenti della sua coalizione. Ufficialmente, si tratta di un tavolo che dovrebbe servire ad affrontare i temi dell’ordine del giorno, previsto per il consiglio comunale di mercoledì. Tra i punti che più pesano, c’è il regolamento per la gestione degli immobili abusivi. L’avvocato non vuole andare incontro ad altri scivoloni e vista l’aria che tira cercherà di strappare un impegno a tutti i suoi alleati. Probabilmente, la riunione servirà a mettere mano alle plateali “incomprensioni” degli ultimi giorni, riemerse con veemenza dopo il taglio del nastro del tratto riqualificato di viale Mediterraneo.