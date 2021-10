Crisi pro-Greco, Iv lascia il vertice: Pizzardi, “non siamo interessati ai posti”

Gela. Il confronto della maggioranza, nel tentativo di superare la crisi in atto, è ancora in corso. Il sindaco Lucio Greco, i consiglieri e i segretari di partito, sono riuniti dal tardo pomeriggio, dopo il primo round di venerdì, successivo all’azzeramento. Una prima conseguenza, però, già c’è. I renziani di Italia Viva hanno deciso di abbandonare anzitempo il tavolo di confronto. L’avvocato Rochelio Pizzardi, uno dei coordinatori cittadini del partito, ha scelto di non proseguire un confronto che definisce “basato solo sui posti”. “Se il problema è Italia Viva, che non ha rappresentanza in consiglio comunale – dice proprio dopo aver lasciato la riunione – allora, ci facciamo da parte”. I renziani, nella giunta azzerata, erano rappresentati dall’assessore Cristian Malluzzo, che già qualche settimana fa aveva mosso un passo verso l’addio, anche se poi la sua posizione è rimasta “congelata”. I dirigenti locali di Italia Viva, ben prima dell’azzeramento, hanno chiesto un confronto al sindaco. Nel corso del vertice di maggioranza, però, la linea che pare prevalere, quella di una giunta dove possano avere spazio solo assessori di gruppi rappresentati all’assise civica, non ha per nulla convinto Pizzardi e i renziani.