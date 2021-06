Crisi pro-Greco, nuovo vertice: FI, “leali ma troppe iniziative autonome del sindaco”

Gela. Dopo la debacle di martedì sera, con la maggioranza battuta in aula consiliare sulle commissioni, questa sera i pro-Greco tornano a riunirsi. E’ stata fissata una riunione, pare in serata. Il sindaco Lucio Greco e i suoi alleati dovrebbero fare il punto della situazione e anche ieri non sono mancate le scintille tra alcuni componenti della maggioranza. La sconfitta sulle commissioni ha anche aperto il caso dei franchi tiratori, con qualche consigliere dell’alleanza che si è schierato con l’opposizione. Il tentativo sarà di attenuare le fibrillazioni, ma la questione pare tutt’altro che risolta. Qualcuno ipotizza che nel vertice di questa sera si possa rimettere sul tavolo una griglia differente sulle commissioni. I consiglieri più vicini al sindaco Lucio Greco, infatti, sono stati tutti concentrati in un’unica commissione, quella affari generali, e lo smacco è stato ancora più cocente. Sempre ieri, alcuni pro-Greco hanno additato Forza Italia, ritenendola l’appoggio politico che l’opposizione avrebbe utilizzato per far passare la propria griglia. Anche questo aspetto ha scatenato non pochi contrasti interni. “E’ assurdo – dice il consigliere forzista Luigi Di Dio – chi sostiene questo, chiaramente non capisce nulla di politica. Se avessimo voluto pressare il sindaco lo avremmo fatto su atti amministrativi, come il bilancio, oppure ci saremmo schierati con la mozione sulla governance dei progetti. Forza Italia invece è alleata del sindaco e si è sempre dimostrata leale”.