Crisi pro-Greco, sindaco convoca la maggioranza: oggi un vertice

Gela. Maggioranza sotto verifica e dopo quello di inizio settimana, che ha messo intorno ad un tavolo tutti i consiglieri comunali pro-Greco, anche nel tardo pomeriggio di oggi è fissato un nuovo vertice. Il sindaco Lucio Greco, che aveva annunciato l’avvio di “ragionamenti sulla questione politica”, ha convocato i suoi. Consiglieri, e probabilmente anche segretari di partiti e dei movimenti dell’alleanza, si vedranno in municipio, per capire se ci siano spazi per rilanciare l’azione. Le posizioni sono decisamente distanti e a poco è valso il mandato che l’avvocato Greco ha affidato al capogruppo di “Liberamente” Vincenzo Casciana. “Critici”, “lealisti” e forzisti vanno avanti su strade che non convergono, almeno per ora. Anche la situazione di giunta è ferma, in attesa di capire quale sarà la maggioranza pronta a sostenere il camminino dell’amministrazione comunale. Anche oggi, quindi, il sindaco cercherà di arrivare ad un punto di condivisione, dopo aver spiegato che ad oggi i suoi non sono ancora riusciti a “fare sintesi”.