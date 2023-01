Crisi sanità locale, incontro tra i manager e il Comitato consultivo: tavoli per programmare

Gela. In un periodo di enorme difficoltà, di vera e propria crisi del sistema sanitario locale, si è tenuto un incontro tra i manager e il Comitato consultivo aziendale. Presso i locali della Direzione Sanitaria dell’Asp di Caltanissetta si è avuto un incontro tra i vertici aziendali dell’Asp di Caltanissetta, con il commissario Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario Marcella Santino con alcuni componenti dell‘Ufficio di Presidenza del Comitato consultivo aziendale (il presidente Salvatore Pelonero, il vicepresidente Michele Curto e Giuseppe Palermo). Tutti gli altri componenti del Comitato erano hanno partecipato in videoconferenza. Ha preso la parola il Commissario dell’Asp Caltagirone che ha dato la sua disponibiltà ad affrontare, insieme al Comitato, le numerose problematiche sanitarie presenti in provincia. Santino ha concordato con il Comitato degli incontri tematici ravvicinati, definendo una lista di argomenti da trattare, programmando degli incontri su questi temi. Il primo incontro è stato concordato per il 25 gennaio ed avrà per tema il Centro Diurno per l’autismo. Santino sulla annosa quesione delle liste d’attesa lunghe ha comunicato che stanno reperendo medici, soprattutto nelle aree di pronto soccorso e anestesia, dove l’Asp ha pensato di fare dei bandi di assunzione con rapporto libero- professionale con remunerazione e sembra di avere qualche riscontro positivo, atteso che i precedenti bando ordinari andavano deserti. Inoltre, è stato fatto un bando per reperire medici specialistici non solo per l’Italia ma aperto a medici di paesi Europei ed extra Comunitari. Il Presidente Pelonero ha posto l’accento sulle lunghe liste d’attesa e sulla possibilità di chiedere all’assessore alla salute Regionale appositi finanziamenti per la riduzione delle liste d’attesa, per garantire il diritto alla salute. Ha chiesto anche se ci sono dei finanziamenti per il personale delle Case di Comunità, perché si corre il rischio, in carenza di finanziamenti, di creare gusci vuoti. Inoltre sono stati concordati dei tavoli distrettuali composti dai direttori di distretto, dal sindaco del Comune capofila, dall’Asp e dal Comitato, tutti insieme per un impegno per migliorare i servizi socio-sanitari nel territorio e cominciare a discutere per trovare soluzioni e riempire di servizi e personale le Case di comunità.