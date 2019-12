“Critiche a Musumeci giustificate”, Bennici: “Su Patto Sud difendo città e non partito”

“Io sono gelese e sono stata eletta consigliere comunale dai cittadini di questa città, la difendo comunque anche nei confronti di chi, forte del potere istituzionale, in modo artificioso anziché intervenire per l’immediata soluzione, determina e decide punizioni e sanzioni in danno di quella città governata per molto tempo da un commissario da lui stesso nominato. Anzi, a sentire l’interessato, la nomina fu sottoscritta contestualmente da Dio e da Musumeci. Ci saremmo augurati dopo la conclusione del mandato presidenziale del conterraneo Crocetta, che coincide non casualmente con la chiusura repentina dello stabilimento e con il contestuale disagio di miglia di lavoratori, che l’inizio della nuova presidenza Musumeci fosse contrassegnata da grande attenzione per Gela – conclude – ad oggi, l’unica attenzione è stata di trasferire alla sua Catania ciò che ci apparteneva. E’ innaturale che un qualsiasi cittadino gelese faccia prevalere l’interesse di partito in danno della propria città. La vera politica deve essere sostenuta da intelligenza ed equità, per favorire ed agevolare la crescita dei territori e delle comunità e non per umiliarle all’insegna dell’arroganza del potere e per pura militanza di partito, perché ciò è sola una difesa dei propri esclusivi interessi”.