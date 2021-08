“Critiche D&G? Sono da bigotti”, Iudice: “Troppi limiti culturali condannano la città”

“Il terribile messaggio che passa di noi gelesi fa comprendere lo status di scarso rispetto per gli stili e i linguaggi dell’arte. Non si doveva far vedere Gela così brutta? Non a livelli così alti? Dobbiamo saperlo solo noi, magari ci voltiamo quotidianamente la faccia dall’altra parte, come si faceva a Corleone quando Riina, latitante, viveva tra i vicoli? E la Rai che filmava era condannata dal solito campanilismo paesano che lascia il tempo che trova. Convivere con il brutto – dice ancora – non denunciarlo, è essere complici. Sembra una regola essere assuefatti al brutto, e trasgredirla è un codice, non riconoscibile da chi ha quella cultura mafiosa e lo accetta. Quindi, ci si accorge ipocritamente di una città brutta, quando un artista o uno stilista la ritrae?”. Secondo Iudice, si tratta di “limiti evidenti”, che pesano non solo sulla città ma su una visione più complessiva di cultura. “Così non si va da nessuna parte – aggiunge – perché l’economia di una città passa dall’accreditamento della sua immagine e l’alzata del polverone nei social, da parte di chi non è competente in materia, dimostra i limiti della nostra comunità, inconsapevolmente bigotta e invidiosa. I miei concittadini dovrebbero occuparsi maggiormente di quello che fanno ogni giorno”.