Critiche e ospedale in crisi ma nuovo incarico a Fiorella, “direttore del dipartimento”

Gela. L’ospedale “Vittorio Emanuele” e l’intera gestione della fase pandemica sono da tempo attraversati dall’onda delle critiche e delle polemiche. Servizi ai minimi, un pronto soccorso sempre più in difficoltà, i reparti che fanno fatica ad andare avanti e quelli da attivare che ancora tardano, compresa la terapia intensiva. Più volte, i sindacati e gli operatori hanno contestato la direzione sanitaria e quella generale dell’Asp. Negli ultimi giorni, anche sul piano dei mezzi di soccorso le cose non vanno affatto bene, con la nuova ambulanza, acquistata ma senza i necessari supporti. Una sfilza di falle gestionali che però pare non abbia inciso sulla fiducia nutrita nei confronti del direttore sanitario Luciano Fiorella, che è anche direttore medico degli ospedali dell’area sud della provincia. Il manager Asp Alessandro Caltagirone, a sua volta destinatario di affondi non da poco, con il deputato Ars Michele Mancuso che ne ha chiesto le dimissioni, ha disposto la nomina di Fiorella a direttore del dipartimento ospedaliero e dell’integrazione ospedale-territorio. Un altro incarico, che verrà coperto con la retribuzione di posizione prevista dal Contratto nazionale, affidato a Fiorella sulla scorta di un avviso pubblico che risale allo scorso anno. Dalla valutazione delle candidature, è emersa quella del manager palermitano.