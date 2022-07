Critiche per le bancarelle, Di Stefano: “Ci scusiamo ma autorizzazione non è del Comune”

Gela. “Sicuramente, ci scusiamo con i cittadini ma non sono state autorizzate dal Comune”. Ormai da circa una settimana, le critiche aspre si susseguono per la presenza di bancarelle sul lungomare, che per tanti non rispettano affatto standard estetici idonei per una delle zone che dovrebbe attrarre più turisti. L’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano conferma il giudizio negativo. “Ho anche contattato l’organizzatore che ha promosso quest’iniziativa – dice – ho spiegato che certamente ha perso la nostra fiducia e in caso di nuove iniziative bisognerà valutare con molta attenzione, a partire dalle attività presenti e dalle tipologie merceologiche. Per noi, davanti a situazioni di questo tipo il parere sarà sicuramente negativo”. L’assessore spiega però che “il progetto è stato presentato al demanio ed è stato autorizzato dal demanio”. “Anche il suolo pubblico è stato pagato al demanio”, aggiunge. A Palazzo di Città, in base a quanto indica Di Stefano, è stata trasmessa “solo la Scia delle attività commerciali ma per il Comune è una presa d’atto e non un’autorizzazione”. Sindaco e giunta avrebbero certamente voluto evitare critiche così pesanti su una procedura che Palazzo di Città, di fatto, non ha avallato.