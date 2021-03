“Critici” avvisano Greco: “Patto civico inquinato da chi entra solo per le regionali”

“Lo ribadiamo, aprire ad altre forze è auspicabile in vista di un ritorno in termini di risultati e, pertanto, di risposte alla città. Ed è una scelta altrettanto plausibile, sempre che non si corra minimamente il rischio di inquinare e, per certi versi, compromettere il collante a base del progetto civico sposato dai gelesi. Due condizioni – scrivono i consiglieri – che però non ci sembra siano state rispettate nei fatti, fino ad arrivare ad un punto in cui è diventato necessario pubblicamente rilevarlo, senza infingimenti. Abbiamo scelto l’aula consiliare, non i tg, i rotocalchi e i giornali, perché se c’è un progetto civico che non teme ancora di essere smentito, nei numeri così come nella responsabilità delle scelte assunte, è nel civico consesso, tra le fila della maggioranza”. Allontanano l’ombra della protesta per le classiche “poltrone”. “Sbaglia grossolanamente chi pensa, suppone o cerca di infondere malignamente nell’opinione pubblica l’idea che sotto sotto ci sia sempre una questione di poltrone, E’ vero invece il contrario. Non abbiamo mai minimamente pensato di voler dettare la linea al sindaco. Figuriamoci. La maggioranza uscita dalle urne – continuano – ha dimostrato in questo primo periodo di mandato una tale, puntuale e ferma compattezza che in città nessuno dei sindaci eletti a suffragio universale ha mai potuto solo sognare. La valenza all’interno di questa maggioranza di una corposa componente civica, attenta e concentrata solo ai problemi locali anziché abituata a vivere la politica come se fosse una perenne campagna elettorale, non può che esserne la spiegazione. Con questi due segnali, in definitiva, abbiamo semplicemente voluto indicare al primo cittadino che pensare ancora di allargare a nuovi compagni di viaggio è solo una pericolosa perdita di tempo, in cerca di chissà cosa poi. Abbiamo infatti 300 milioni da spendere per la città, che attendono di essere impiegati lungo le linee del programma sottoposto agli elettori”. I civici e i forzisti pongono l’alt politico al sindaco e non escludono scenari politici, anche imprevisti. “Continuare a fare salire in carrozza chi a breve si dedicherà solo alle elezioni regionali, finirà con lo schiacciare un progetto civico già messo in forte sofferenza. A differenza del mare dove il capitano è l’ultimo a lasciare la barca che affonda – concludono – in politica l’esperienza insegna che non di rado accade il contrario”. I “critici” non si tirano indietro e fanno capire che Greco dovrà comunque tracciare confini politici chiari, altrimenti tutto sarà possibile, come accadde ormai tre anni fa con l’allora giunta Messinese, che concluse la propria esperienza ben prima della scadenza naturale del mandato elettorale.