Crolli pontile, Casciana: “Messa in sicurezza non basta, servono scelte coraggiose”

Gela. Per il pontile sbarcatoio, sempre più pericoloso, servono “soluzioni coraggiose”. Il consigliere comunale di “Liberamente” Vincenzo Casciana non si tira indietro neanche rispetto all’ipotesi di un abbattimento “del corpo”, ritenendo insufficiente la messa in sicurezza. Per Casciana, però, la struttura deve rinascere e fa cenno anche alla storia che la connota, utilizzando la vicenda del pontile per allargarla all’intero patrimonio storico e culturale della città. “Oltre trecento metri d’epoca crollate. Un pezzo di storia della nostra città che oggi non esiste più. Un pezzo di storia che si rischia di perdere per sempre e molte altre opere rimangono ancora abbandonate. C’è tanta tristezza e amarezza sotto quelle travi, ormai marce. Rimangono seppelliti i ricordi dei tantissimi gelesi oltre alla dignità e alla memoria di tante generazioni che in quel pontile hanno lavorato, gioito, pianto e vissuto. Ormai il pontile sbarcatoio esposto alle intemperie, sembra guardare attonito e impotente l’immane disastro. I gelesi però sono rimasti molto affezionati a quel pontile, luogo di passeggiate romantiche e di aggregazione per alcune comitive. Quanta storia si racchiude in quelle travi di cemento armato, le marinerie del Mediterraneo lo vedevano come centro di approdo e i nostri avi commerciavano con i bastimenti – dice – Gela fu il primo luogo in Sicilia, raggiunto dalle truppe americane e la prima città libera d’Europa. L’operazione “Husky” fu una delle più imponenti della Seconda guerra mondiale e trovò nella costa di Gela un punto ottimale proprio per l’assenza di pareti rocciose e per la presenza di un golfo molto ampio e nel suo pontile un ottimo posto dove attraccare con i propri mezzi. Quello che possiamo fare adesso è agire per evitare che eventi del genere si verifichino ancora. Adottare atteggiamenti propositivi piuttosto che tentare di scaricare la responsabilità sulla Regione, rea, a detta di alcuni, di non aver finanziato il progetto di consolidamento del pontile sbarcatoio. Davanti ad eventi di questo genere dovremmo rimboccarci le maniche per non lasciarci sfuggire l’opportunità di portare in città importanti finanziamenti per la cura e la salvaguardia dell’immenso patrimonio culturale”.