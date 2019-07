Cronaca di un fallimento annunciato, Gela non presenta ricorso ed è fuori dalla serie D

Alle 13,30 di oggi la dirigenza ha informato il segretario Alabiso la rinuncia al ricorso. Alle 16 però è stato fatto l’ennesimo, tardivo, tentativo ma da Roma è arrivata una risposta secca: il termine delle 17 del 25 luglio è perentorio. Fine. Amen.

Si chiude una pagina tristissima del calcio gelese, che era riuscito a riportare entusiasmo fino alla scalata in serie D. Non vanno dimenticati infatti i 3000 tifosi in Gela-Sancataldese di Eccellenza, o i 4000 di Gela-Cus Palermo del 16 aprile di quattro anni fa. Davanti ad un progetto serio il pubblico risponde.

Tutto questo accade nell’anno in cui la città perde Angelo Tuccio, andato via troppo presto dal mondo terreno. E come dice chi lo conosceva… non lo avrebbe mai permesso, perché il Gela era la sua creatura.

La rinascita

C’è solo una speranza per ripartire. Chiedere alla Lega Dilettanti di iscriversi in sovrannumero in Eccellenza. Il sindaco dovrà chiederlo al presidente Lo Presti ed in una settimana scegliere la nuova proprietà e presentare iscrizione e domanda di affiliazione in Figc. Qualcuno interessato c’è (non vi sveliamo chi), ma oggi è il giorno del dolore sportivo. Magari qualcuno ironizzerà o apparirà tutto questo patetico ma in una città dove sono sempre meno i motivi di interesse anche il calcio conferma un contesto generale depresso. Ci sarà la forza per ripartire? Ancora una volta…