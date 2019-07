“Cronoprogramma e rendicontazione dei soldi già spesi”, commissione su porto: “Servono dati certi”

Gela. “Chiederemo ufficialmente una rendicontazione precisa di quanto è stato speso finora del fondo delle compensazioni e un cronoprogramma degli interventi, altrimenti sarà tutto inutile”. Il presidente della commissione consiliare affari generali Vincenzo Casciana ha ottenuto il via libera da tutti gli altri componenti. I consiglieri che ne fanno parte hanno competenza anche sulle infrastrutture marittime e da alcuni giorni, dopo la riunione in prefettura della scorsa settimana, stanno lavorando sulla questione del porto rifugio. Nel corso del vertice in prefettura, non sono stati indicati tempi precisi per i lavori di dragaggio e per quelli del braccio sul molo di ponente, che però sono ritenuti preliminari agli eventuali cantieri del maxi progetto da oltre cento milioni di euro.