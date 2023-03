“Cross di Primavera”, Incardona replica a Veletti

Gela. L’assessore allo sport, turismo e spettacolo Salvatore Incardona in occasione della conferenza stampa che stamattina si è tenuta al Bcool per l’evento “Motor Happines Day” che si terrà alla rotonda est di Macchitella la prossima domenica ha voluto precisare la posizione dell’amministrazione in merito al “Cross di primavera” che si sta svolgendo anche oggi nel pianoro alto di Montelungo.

“Le dichiarazioni fatte ieri dal professor Veletti mi hanno profondamente colpito perché più volte ci siamo visti e sentiti per organizzare l’evento sportivo tanto atteso da tutti gli studenti “Cross di Primavera”- ha dichiarato l’assessore Incardona- Il comune ha subito dato il patrocinio per l’evento, organizzando il sopralluogo nel sito provinciale gestito attualmente dai privati con la polizia municipale, il servizio randagismo e la Ghelas.

La manifestazione è stata poi spostata nel sito comunale ma noi non abbiamo obiettato nulla perché vogliamo essere vicini alle associazioni sportive e soprattutto ai bambini. Il professore Veletti tramite messaggio personale mi ha poi fatto sapere che gli sarebbe bastato la presenza e il patrocinio dell’evento da parte dell’amministrazione e che per il resto avrebbe pensato a tutto lui, perciò non capisco il motivo di questo attacco immeritato all’amministrazione e all’assessorato che oggi rappresento e che ha subito sposato la sua richiesta.”