Cuffariani in avanscoperta, possibili rinforzi dal centrodestra? Pro-Greco scettici

Gela. Saranno i cuffariani il tramite politico per agganciare la giunta Greco ai “rinforzi” di centrodestra? Lo schema, almeno potenziale, dovrebbe essere questo e il sindaco dà credito alla linea tratteggiata dalla dirigenza della Nuova Dc, gruppo che sembrava con la valigia in mano e che almeno per ora rimarrà con l’avvocato. Oggi, ennesima giornata complessa. La riunione di giunta che era stata fissata è saltata e anche in consiglio comunale le cose non sono andate meglio. Gli alleati del primo cittadino, in larga parte, sono stati spiazzati dall’apertura piena che l’avvocato ha fatto ai cuffariani. Per la dirigenza centrista, si può ripartire solo passando dal centrodestra e azzerando la giunta attuale. I primi contatti concreti potrebbero esserci in questi giorni. Le perplessità, ma non solo quelle, ci sono eccome tra i pro-Greco. La svolta, sempre che tale diventi, si incastra in un periodo molto delicato per le sorti amministrative del progetto del sindaco. Si dovrà uscire dal pantano degli atti finanziari senza conseguenze per l’ente e per l’assise civica. Gli azzurri di Forza Italia hanno già salutato gli ex compagni di avventura e sono transitati nelle fila dell’opposizione, la stessa che attraverso le anime di centrodestra dovrebbe intervenire a sostegno dell’amministrazione comunale. Greco sembra confidare nei cuffariani, che intanto hanno ricevuto il riconoscimento politico che probabilmente segna il discrimine tra il divorzio dal sindaco e una permanenza, non si capisce ancora bene se solo a tempo. Il gruppo della Nuova Dc riuscirà a fare da collante con l’opposizione di centrodestra?