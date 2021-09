Cuffaro apre il campo al centro, in città arriva nuova Dc: pronte prime adesioni

Gela. Le prime adesioni sono già dietro l’angolo. L’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, sabato mattina, sarà in città, per lanciare, anche a livello locale, il progetto della nuova Democrazia Cristiana. E’ stato scelto il lido “La Conchiglia”, quasi a ricalcare una certa storia. Già ieri, avevamo riferito di qualche movimento, anche negli ambienti della giunta. L’assessore all’urbanistica Giuseppe Licata è tra i sostenitori del progetto, insieme ad altri centristi locali. Il sindaco Lucio Greco ha già dato l’impegno a portare i saluti, per ora solo istituzionali, anche se rimane una casella vuota. L’avvocato, soprattutto in vista delle prossime regionali, probabilmente, dovrà sciogliere la riserva su un’eventuale collocazione. Al centro, lo spazio sembra esserci. La nuova Dc di Cuffaro potrebbe ottenere qualche sì, anche all’assise civica. Tra i possibili nuovi ingressi, sembra ci sia l’ipotesi del consigliere Vincenzo Cascino, attualmente nel gruppo politico di Greco, ma con una lunga militanza nella destra cittadina, nell’area di riferimento del governatore Nello Musumeci.