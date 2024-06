Cultura e politica monetaria, a Banca Mediolanum il Premio Menichella

ROMA (ITALPRESS) – Il Premio “Donato Menichella”, intitolato all’illustre Governatore della Banca d’Italia del dopoguerra, è stato assegnato quest’anno a Banca Mediolanum per la categoria “Cultura nella politica monetaria e creditizia”. Come spiega la fondazione Nuove proposte culturali, che promuove il premio, “l’istituto fondato da Ennio Doris nel 1997 ha profondamente influito sull’evoluzione del servizio bancario da un lato e sui comportamenti d’uso da parte di risparmiatori e correntisti dall’altro. Oltre a questa distintività originaria, Banca Mediolanum continua a coniugare questa capacità competitiva con una forte matrice identitaria e valoriale, rendendola ancora oggi un unicum nel panorama bancario e rappresentando un benchmark per il settore del credito e della consulenza finanziaria”. Ha ritirato il premio Igor Garzesi, direttore generale di Banca Mediolanum.”Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio, soprattutto nella categoria della cultura e della politica monetaria e creditizia, questo ricorda i valori fondanti della nostra azienda”, ha detto Garzesi, a margine della cerimonia di consegna del riconoscimento.”Il nostro presidente Ennio Doris ci ricordava tutti i giorni che Banca Mediolanum è nata con una missione chiarissima: quella di essere utile alle famiglie italiane. Dunque, questa capacità di insegnare come risparmiare, come gestire il proprio patrimonio e farlo crescere e proteggerlo, è il motore che ci spinge ogni giorno a essere migliori”, ha aggiunto.”Banca Mediolanum ad oggi è già una grandissima realtà, nonostante ciò abbiamo ancora tanta crescita potenziale. Se si guarda la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane solo il 19% è assistita da una banca e da una consulenza, quindi c’è tantissimo spazio per offrire la nostra consulenza di qualità tramite i nostri family banker che sono dei professionisti fantastici”. L’obiettivo quindi è “continuare a crescere, arrivare a più famiglie e a più risparmiatori e soprattutto essere capaci di adattarsi alle nuove necessità di questi stessi. Perchè la società evolve, la tecnologia evolve ma dobbiamo essere capaci di adattare questa tecnologia all’interno della nostra realtà, come qualcosa che ci aiuti a potenziare le nostre capacità sempre al servizio delle persone”.Banca Mediolanum ha ricevuto la Certificazione per la parità di genere da parte del Bureau Veritas. “Siamo felicissimi di questo risultato – ha spiegato Garzesi -, lo prendiamo come un passo in più nel percorso verso la direzione che tutte le aziende devono avere per essere sostenibili nel tempo”.- foto xl5/Italpress -(ITALPRESS).