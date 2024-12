Cultura e solidarieta’, grandi inaugurazioni alla Verga

Gela. Proprio come si fa nelle grandi inaugurazioni il taglio del nastro ha ufficialmente dato il via ai mercatini di natale all’istituto comprensivo Verga , una tradizione per la scuola di via Salonicco che riconferma ancora una volta una grande partecipazione di studenti, famiglie e insegnanti. Un momento di solidarietà e la valorizzazione del dono che, nel periodo delle feste , fa capire agli alunni il vero senso del Natale.