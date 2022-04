Cumuli e rifiuti in fiamme, “Tekra interruppe servizio”: associazioni sono parti civili

I rappresentanti delle due associazioni, Saverio Di Blasi ed Emanuele Amato, in quel periodo segnalarono i roghi e i cumuli, presentando anche delle denunce. Contestazioni che per la difesa dell’imprenditore, sostenuta dall’avvocato Sinuhe Curcuraci, non avrebbero fondamento. L’azienda, secondo questa linea, avrebbe operato in base ai provvedimenti emessi dal Comune e non ha alcuna responsabilità per i roghi appiccati. Le fiamme ricoprivano cumuli sempre più estesi, presenti praticamente in ogni zona della città. Anche l’accusa, in aula con il pm Pamela Cellura, ha formulato le proprie richieste istruttorie. La difesa ha anche indicato come il procedimento possa avere un diretto legame con un altro giudizio in corso e che riguarda l’esecuzione del capitolato d’appalto per il servizio rifiuti. In aula, per i primi testimoni, si ritornerà ad ottobre.