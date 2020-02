Cumulo con reddito cittadinanza per Rmi, in commissione Ars arriva apertura per lavoratori

Gela. C’è una prima apertura in favore dei lavoratori del Reddito minimo di inserimento, che in città da anni operano per conto del Comune. Sarà possibile cumulare il reddito da Rmi con quello di cittadinanza, purché non si vada oltre il tetto massimo, previsto per il reddito di cittadinanza, introdotto dal governo nazionale. La scelta è stata formalizzata in commissione lavoro all’Ars, dopo una convocazione che ha messo insieme politica e sindacato. C’erano i rappresentati territoriali dell’Ugl, a cominciare dal segretario confederale Andrea Alario, e i deputati regionali Nuccio Di Paola, Giuseppe Arancio e Michele Mancuso. All’audizione ha partecipato l’assessore comunale Nadia Gnoffo. Il vincolo della non cumulabilità tra reddito minimo e reddito di cittadinanza viene superato. Un punto che probabilmente sarà approfondito ancora, ma l’apertura c’è.