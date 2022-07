“Cure riabilitative da assicurare a tutti”, Trainito: “Asp deve sbloccare la situazione”

Gela. “Le cure riabilitative vanno assicurate a tutti i pazienti”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito avrà contatti con il responsabile Asp, Gabriele Roccia. Questa testata ha sottolineato come trecento pazienti non riescano ad avere le cure necessarie. “Le notizie che arrivano sui disagi che più di trecento pazienti stanno vivendo per ritardi nell’usufruire delle cure riabilitative, di ogni tipo, mi lasciano veramente basito. Non è possibile che tanti pazienti non possano usufruire dei servizi richiesti, impossibilitati a svolgere la terapia che gli spetta – dice Trainito – e costringendoli a pagare le terapie in strutture private. E chi non può permettersi una terapia a pagamento, cosa deve fare?”. Trainito conferma che contatterà Roccia.