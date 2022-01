Curva Covid sempre oltre i 4 mila contagiati, 101 nuovi casi: 119 guariti

Gela. La linea del contagio Covid, in città, è ancora al di sopra della soglia dei 4 mila contagiati. In totale, sono 4.645. Nelle ultime ventiquattr’ore, sono 101 i nuovi casi accertati, in isolamento domiciliare. Invece, i guariti sono 119. Si registra il ricovero, in degenza ordinaria, di un paziente gelese positivo al Covid.