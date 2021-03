“Da Caltaqua disservizi da Medioevo”, Greco: “Attendo che Conti convochi l’assemblea”

Gli ultimi interventi sulla rete idrica stanno bloccando le forniture in gran parte della città e anche i turni preannuciati spesso saltano. Greco chiama nuovamente in causa il presidente Ati Conti. “Da circa dieci giorni ho inoltrato formale richiesta al presidente dell’Ati, Massimiliano Conti – prosegue Greco – affinchè convochi un’assemblea urgente con diversi punti all’ordine del giorno, tutti riferiti alla malagestione firmata Caltaqua, ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta. Il problema, tra l’altro, non riguarda solo Gela e ritengo che i tempi siano più che maturi per parlare di provvedimenti seri e concreti per fare in modo che i cittadini non siano più vittime né di disservizi da Medioevo né di bollette con cifre da capogiro o comportamenti inopportuni. Attendo, pertanto, comunicazioni dal presidente Conti”. Il sindaco parla anche di atteggiamenti “poco consoni” degli operatori di Caltaqua, chiamati ad intervenire dalle segnalazioni degli utenti.