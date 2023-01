“Da cuore a cuore”, un training per formare volontari e caregiver

Gela. “Da cuore a cuore” è il titolo della giornata di formazione organizzata dall’associazione di caregiver “Ama Filippo” per dare la possibilità a chi non conosce il mondo della disabilità di entrare in relazione con le principali dinamiche legate a particolari condizioni di fragilità.

“Questi corsi sono fondamentali perché noi caregiver grazie ai volontari formati possiamo tirare un sospiro e staccare dalla nostra routine – ha dichiarato Maria Grazia Gullo, presidente dell’associazione “Ama Filippo” – Siamo umani anche noi e anche noi abbiamo bisogno di staccare la spina ma non metteremmo mai i nostri figli nelle mani di chi non ha le competenze necessarie per gestirli al meglio.”