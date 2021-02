Da Federico a Messinese, progetto Musumeci si amplia: Orlando prepara un incontro

Da allora, i numeri sono andati calando fino alla decisione del commissariamento. Orlando sa di avere chances importanti per rilanciare il progetto, anche da un punto di vista elettorale. Cercherà di fare il punto della situazione, partendo dal presupposto che, almeno per ora, non ci sarà un gruppo consiliare, nonostante l’adesione del consigliere Pellegrino. “E’ una logica che si lega alle elezioni amministrative del 2019 – dice Orlando – DiventeràBellissima non partecipò né si schierò con una delle coalizioni. Quindi, Pellegrino proseguirà con il simbolo di “Avanti Gela”, anche se tutto è in evoluzione”. Sembra invece tramontata la possibilità che al progetto di Musumeci possa aderire l’altro consigliere di “Avanti Gela”, Salvatore Scerra. Era stato tra i primi ad avere interlocuzioni con Orlando, ma la situazione pare essere del tutto mutata. L’ex forzista probabilmente non seguirà Federico e Pellegrino. “Non ho più avuto riscontri da Scerra – dice Orlando – chiaramente, il rapporto personale non cambierà, anzi. Però, da un punto di vista politico non c’è stato un seguito. Penso che chi voglia aderire a DiventeràBellissima lo debba fare con piena volontà”. In attesa di un congresso, che Covid permettendo potrebbe tenersi alle porte dell’estate, il gruppo locale di Musumeci dovrà far coesistere anime politiche piuttosto alternative tra loro e i numeri elettorali diranno se le ultime scelte avranno generato un “saldo” positivo.