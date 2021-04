“Da gennaio aspettiamo una risposta sul pontile”, Di Paola: “Silenzio da Musumeci”

Gela. Le condizioni di assoluta precarietà strutturale del pontile sbarcatoio, sul lungomare Federico II di Svevia, erano già ben note alla Regione, che non a caso aveva inserito l’ex pontile, così come il lido “La Conchiglia” e l’altro ex lido in rovina, l’”Eden”, nell’elenco dei beni “in condizioni di precarietà statica” da affidare in concessione ai privati. Ovviamente, ad oggi nessuna delle tre strutture è mai stata affidata. Lo scorso gennaio, il gruppo all’Ars del Movimento cinquestelle ha presentato una dettagliata interrogazione. Già tre mesi fa, si chiedeva al governo del presidente Nello Musumeci di riferire sulle condizioni del pontile e di indicare quali interventi fossero stati effettuati, anche su eventuali progetti sul tavolo.