“Da Gnoffo roboanti promesse ma senza fatti”, Consulta disabilità: “Tavolo mai partito”

Gela. I servizi in favore dei diversamente abili, in città, non decollano o sono ancora del tutto carenti. La Consulta, presieduta dall’avvocato Livio Aliotta, torna a farsi sentire e chiama in causa l’assessore ai servizi sociali, Nadia Gnoffo. I componenti della Consulta si sono riuniti oggi. “Il sindaco e il suo assessore ai servizi sociali avevano assunto impegni precisi che ad oggi risultano ancora totalmente disattesi. Ricordiamo, infatti, che nonostante le roboanti promesse dell’assessore Gnoffo il tavolo tecnico distrettuale sulla disabilità risulta un vago miraggio mentre il coordinatore cittadino del suo partito, dottore Pepe, ha invece dichiarato che proprio l’assessore in questi anni ha lavorato bene in favore della città e della disabilità”, dice Aliotta.