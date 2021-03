Da Greco ai sindacati, congresso dem: Di Cristina, “Pd partito della città”

Gela. “Il partito della città”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, anticipando il congresso “virtuale” di domani pomeriggio, descrive un gruppo politico che deve aprire non solo alla società civile, ma soprattutto alle “persone”, quelle che in città quotidianamente si trovano ad affrontare una realtà difficile, resa ancora più complessa dagli effetti economici della pandemia da Covid e dalle misure restrittive. “Il Pd, in città così come in provincia – spiega Di Cristina – deve mettere al centro i problemi delle persone, al di là degli aspetti strettamente politici”. Domani, ci sarà il simbolico passaggio di consegne con il consigliere comunale Guido Siragusa (nuovo segretario cittadino). La continuità politica è assicurata. Del resto, Siragusa ha sempre seguito la linea della segreteria Di Cristina e i contatti sono costanti. Le prossime mosse del partito saranno sicuramente condivise tra i due e “con gli organi del partito”, come hanno spesso ripetuto. Giovedì, Di Cristina ha preso parte ad una riunione, in remoto, con tutti i segretari regionali e provinciali del partito, in vista della scelta del dopo Zingaretti. Nel tentativo di aprire un ragionamento ampio, probabilmente anche politico, il segretario provinciale, in vista del congresso di domani, ha contattato il sindaco Lucio Greco, per invitarlo ufficialmente. “Ci siamo sentiti e gli ho chiesto di partecipare – dice ancora – abbiamo invitato i sindacati, il reggente di Sicindustria provinciale Gianfranco Caccamo. Ci saranno esponenti di altri partiti politici e della associazioni. Ho invitato parlamentari del Movimento cinquestelle. Non ci sono preclusioni. Chiaramente, non abbiamo nulla da condividere, politicamente, con partiti come la Lega e Fratelli d’Italia. Siamo assolutamente distanti ed è giusto che sia così”.