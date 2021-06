Da lunedì in zona bianca, la città si prepara all’estate

Gela. Ultimo weekend in zona gialla e lunedì la città si risveglierà in zona bianca. Un’estate tanto attesa, quella del 2021, che finalmente sta proprio per entrare nel vivo. Già da qualche giorno sul lungomare l’arrivo della stagione estiva inizia ad avvertirsi sempre più e sono numerosi coloro che hanno sfruttato queste prime belle giornate per poter recarsi in spiaggia e fare il primo bagno. Un’estate che sa di libertà, ma soprattutto di voglia di divertirsi e di recupere tutte quelle esperienze che per troppo tempo il covid ci ha privato di vivere. E così, se da un lato c’è chi predilige trascorrere le vacanze estive in città, c’è anche chi ha già organizzato tutto per godersi l’estate in altre località. La Sicilia resta tra le mete più ambite, seguita dalla Puglia, Calabria e Sardegna.