Da lunedì iniziano le lezioni alle “Benedettine”, Greco ha consegnato le chiavi

Gela. Da lunedì mattina, gli alunni della “Solito” potranno usare le aule della struttura ex Benedettine, in pieno centro storico. Questa mattina, anche se qualche lavoro è ancora in corso, ma sarà concluso nelle prossime ore, il sindaco Lucio Greco ha consegnato le chiavi, simbolicamente, alla dirigenza e al corpo insegnante dell’istituto “Solito”. Dopo il cedimento interno, la struttura principale è al momento indisponibile. Il sindaco, però, ha spiegato che la perizie tecniche per il bando di gara dei lavori sono in via di ultimazione.