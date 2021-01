Da lunedì Sicilia zona arancione, Greco mantiene restrizioni: “Vietati assembramenti”

Gela. Da lunedì, anche in città verranno meno le restrizioni della zona rossa, in attesa delle nuove determinazioni della Regione e del governo, che hanno già deciso per il passaggio alla zona arancione sull’isola. Il sindaco Lucio Greco, dopo i continui consulti con le autorità sanitarie, ha comunque deciso di mantenere divieti, nel tentativo di evitare assembramenti non necessari. Così, da lunedì “e’ disposta la chiusura di tutte le ville comunali dei giardini pubblici, comprese le aree riservate ai giochi”. I divieti si estendono a tutte le aree pubbliche e all’aperto. “E’ vietata ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico – si legge nella nuova ordinanza di Greco – ove l’accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti norrnative nazionali e regionali anti Covid-19”. Le restrizioni si attuano in zone precise della città.