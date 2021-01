Da lunedì zona arancione, Confcommercio: “Ristori e controlli per arrivare a gialla”

Geela. Una prima ripresa di ossigeno commerciale potrebbe arrivare da lunedì, con la riapertura di tante attività, anche in città. La zona arancione impone vincoli meno stringenti. Secondo i responsabili locali di Confcommercio, con il presidente Francesco Trainito, è però necessario un confronto costante tra la parte politica e quella datoriale. Gli esercenti attendono maggiori controlli, per impedire gli assembramenti e permettere, a breve, la riapertura anche dei locali e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. “Finalmente da lunedì la Sicilia sarà in zona arancione, ma ora è necessario spingere per fare in modo che si possa passare al giallo, così da consentire anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di poter riaprire. È necessario andare avanti con i ristori rapportati alle perdite del fatturato dello scorso anno, oltre ad aiuti adeguati e congrui – dice il presidente Francesco Trainito – continuiamo a chiedere maggiori controlli per evitare assembramenti incontrollati, ciò al fine di evitare il continuo stop and go di tutti gli esercizi pubblici, che porta solo alla chiusura definitiva delle attività”.