Da oggi al via il novenario per festa dell’Immacolata

Gela. Sono iniziate oggi con il canto dello stellario le celebrazioni in occasione di Maria Immacolata concezione che chiamano a raccolta i fedeli per 9 giorni nella parrocchia del centro storico San Francesco d’Assisi.

Partiranno ufficialmente alle 17 con lo scampanio festoso , lo sparo di mortai e la Messa nella chiesa San Francesco i festeggiamenti in onore dell’ Immacolata Concezione. Una tradizione cara al popolo gelese che per 9 giorni partecipa attivamente ai diversi momenti di preghiera organizzati dalla parrocchia del centro storico.

-Dal 29 novembre al 7 dicembre ogni giorno alle 06.15 si terrà la Preghiera del Rosario meditato e canto dello Stellario a cui seguirà la Celebrazione Eucaristica e la riflessione dettata dal predicatore don Salvo Priola, presbitero dell’Arcidiocesi di Palermo. Il tutto si ripeterà dalle 17:30 in poi.Dalle ore 06.30 alle ore 07.30 e dalle ore 17:30 alle ore 18.30 ogni giorno ci saranno dei sacerdoti disponibili per Confessioni.

-Il 1° dicembre la messa delle 18.30 Celebrazione Eucaristica per la Vita nascente presieduta dal nostro Vescovo Mons. Rosario Gisana, sarà animata dal CAV con la partecipazione e la benedizione delle mamme in attesa.

-Mercoledì, 4 dicembre alle 10.00 si terrà la Celebrazione in onore di Santa Barbara con la partecipazione della Capilaneria di Porto e la gente di Mare.

Alle 18.30 Celebrazione Eucaristica animata dall’UNITALSI con la presenza degli ammalati e alle 19.30 si terrà un momento di preghiera con con la Comunità ortodossa rumena presente in Citta.

-Sabato, 7 dicembre alle 17.00 lo Scampanio testoso e lo sparo di 12 colpi a cannone annuncerà la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Giovanni D’Ercole., Vescovo emerito di Ascoli Piceno e rinnovo dei voti delle Suore di Maria Immacolata delle 18:30 a cui seguiranno i solenni vespri.

-Domenica, 8 dicembre come da tradizione alle 5 partirà da Piazza Padre Pio il Pellegrinaggio dei fedeli verso la parrocchia San Francesco con il canto del Rosario. All’ingresso in chiesa previsto per le 05.30 si terrà la Santa Messa da “Gibildonna” a cui seguirà il canto dello Stellario. Alle ore 07.45 partirà lo Scampanio lestoso e lo sparo dei 12 colpi a cannone . Alle 11.00 si terrà oò Solenne pontificale presieduto S.E.R. Mons. Giovanni D’Ergole.