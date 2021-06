Da oggi prenotazioni per la fascia 16-39 anni, “ieri in città 778 vaccini”

Gela. Da oggi, sarà possibile la prenotazione vaccinale per la fascia di età compresa tra i 16 e i 39 anni, come confermato dalla Regione. Ieri, in occasione del 2 giugno, sono stati 778 i vaccini somministrati in città. Un dato confermato dal presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, che continua a seguire l’evolversi dell’intera situazione locale. “Vaccinando tutti, il virus perde forza, grado di trasmissibilità, quindi capacità di contagiare – spiega – è utile che tutti facciano la loro parte. Ieri, in una giornata festiva, la città ha risposto bene con 778 vaccini, una bella risposta”.