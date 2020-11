Da Palermo 200 tonnellate di rifiuti a Timpazzo, “Regione ha deciso solo per domani”

Gela. La piattaforma di Timpazzo è tra le poche ancora pienamente operativa su tutta l’isola e l’emergenza rifiuti che tocca Palermo e l’intero territorio limitrofo non poteva che farsi sentire anche nel sistema locale. Domani, nel tentativo di alleggerire la pressione, arriveranno al Tmb di Timpazzo duecento tonnellate di rifiuti, direttamente da Palermo. La discarica di Bellolampo non riesce più a dare garanzie e i rifiuti rimangono in strada. La Regione, solo per domani, ha disposto questo conferimento straordinario a Timpazzo. Alcuni giorni fa, una decisione analoga, sempre per un’unica giornata, era stata formalizzata per i rifiuti di Bagheria. “Si tratta di un conferimento straordinario e solo per un giorno, vista la situazione che è in atto a Palermo – dice l’amministratore della “Impianti Srr” Giovanna Picone – in questo periodo, sono arrivate almeno diciassette richieste da altrettanti Comuni della provincia di Palermo che vorrebbero conferire a Timpazzo, ma chiaramente non possiamo dare seguito”.