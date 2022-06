“Da Pd apertura apprezzabile”, civici per il dialogo: “Da royalties a Zes, fase importante”

Gela. Il muro non c’è più e i sì a distanza che civici e dem si stanno scambiando, ad iniziare dalla vicenda delle royalties per l’investimento “Argo-Cassiopea” di Eni, sembrano più di un indizio. Nell’arco di poche ore, il segretario cittadino democratico Guido Siragusa ha dimostrato fortissimo interesse verso la proposta del vicesindaco Terenziano Di Stefano, convinto della necessità di una legge speciale che consenta alla città di ottenere una parte di introiti dall’estrazione del gas di “Argo-Cassiopea”. Il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero, a sua volta, ha spiegato che l’amministrazione comunale e più in generale la maggioranza non possono essere sordi rispetto a proposte di collaborazione istituzionale che provengano dai partiti di governo nazionale, in primis Movimento cinquestelle e Pd. L’assessore Di Stefano, che con i dem non è mai stato così tenero, fa capire che l’approccio ora può cambiare. “Quella di Siragusa è un’apertura apprezzabile – spiega – il nostro gruppo è stato tra i primi a dare l’ok al sindaco per un tavolo comune, con il Pd, sui temi strategici per la città. Sulle royalties dobbiamo andare avanti. E’ vero, la legge non prevede introiti per il Comune, ma moralmente questa città deve avere un riscontro per un progetto che ricade interamente sulla nostra costa ma anche per un passato del quale ancora oggi vediamo le conseguenze. Del resto, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione istituzionale con il Movimento cinquestelle, che ha avuto un ruolo importante per i finanziamenti di “Qualità dell’abitare” ma anche per altri progetti. Chi ha riferimenti regionali e nazionali deve metterli a disposizione della città, oltre i colori politici. Questa è un’amministrazione civica. Non sempre si può andare avanti da soli”. Dal numero due della giunta arrivano altri segnali di un possibile dialogo sui temi, ad iniziare da quelli che il Pd potrebbe sostenere anche a livello nazionale. Di Stefano, in casa “Una Buona Idea”, è stato spesso l’anima meno convinta nell’approccio verso il Pd (a maggior ragione dopo l’uscita dei dem dalla compagine di maggioranza). La fase attuale, però, pare decisamente diversa. “C’è la Zes, ci sono le royalties di “Argo-Cassiopea” e altre tappe fondamentali come il Cis e l’autorità portuale – dice ancora – il sindaco ha avuto il merito di attivare molti di questi punti. Dobbiamo andare avanti perché questo è il momento giusto. Non possiamo rimanere indietro, anche se è molto difficile. In municipio, c’è un enorme problema legato alla carenza di personale”.