“Da Pepe ansia prestazionale politica”, Castellana: “M5s lavora da tempo su sanità locale”

Gela. I cinquestelle, che proseguono il loro cammino, anche a livello locale, di costruzione di un modello strettamente progressista, sono al fianco del sindaco Di Stefano e respingono le osservazioni avanzate dal coordinatore locale di Forza Italia Vincenzo Pepe. “Mi sembra che il dottor Pepe sia spinto da una sorta di ansia prestazionale che in politica non va per nulla bene – dice il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana – non capisco perché l’eterogeneità della coalizione del sindaco debba essere un fattore negativo. Invece, l’eterogeneità, in politica, è sempre positiva perché permette di raccogliere le istanze dei cittadini e di convertirle in servizi e in miglioramenti. Tutti siamo coinvolti in questo percorso, politico e amministrativo, per arrivare all’efficienza”. Ieri, il coordinatore azzurro ha riferito che l’arrivo all’ospedale “Vittorio Emanuele” di cinque nuovi anestesisti “non è merito dei senatori cinquestelle Lorefice e Damante ma del governo regionale”. Ha invitato i due parlamentari “a non prendere meriti che non hanno”.