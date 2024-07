Da “PeR” a Forza Italia, il ricordo di Carmelo Casano: “Ci lascia una persona perbene”

L’intero gruppo politico di Forza Italia si stringe alla famiglia. “Carmelo Casano è stato sempre al servizio della città senza mai far prevalere null’altro che non fosse lo spirito della comunità – dicono gli azzurri – era sempre pronto a dispensare consigli senza steccati politici. Forza Italia lo ricorda per quanto fatto in favore della città. Condoglianze alla famiglia”.