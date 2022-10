Da Sciascia a Bufalino ed una Sicilia unica nella “Pausa pranzo” di Leone

Gela. Un racconto fotografico lungo 62 anni, nel corso dei quali Giuseppe Leone imprime su pellicola i mutamenti sociali che diventano eredità universale. “Pausa pranzo” è la nuova opera fotografica di Leone ( “Plumelia Editore”- pagg. 185, € 40,00), fotografo ragusano di 86 anni, capace di raccontare con i suoi scatti una Sicilia carica di luce e suggestione. Dalle feste popolari ai colori di campagne che si confondono tra le fronde dei carrubi e le viti rigogliose di grappoli d’uva.

Sono scatti che hanno segnato un’epoca, dal 1958 al 2022. E la pausa pranzo è solo un pretesto per tuffarsi in una Sicilia unica. Che sia sotto un grande Carrubbo o il retro officina, o una semplice tavolata, le foto rivelano uno studio antropologico che testimonia un passaggio epocale irripetibile.

Sono foto di una bellezza disarmante, rigorosamente in bianco e nero, che richiamano atmosfere impressioniste, come nei quadri di Renoir.

Leone raffigura carretti con le stanghe in alto trasformati in mangiatoie per i cavalli, motocarri parcheggiati nei prati, barbecue improvvisati, tavole imbandite con tovaglie a quadretti all’ombra di un Carrubbo, contadini sdraiati sul prato mentre si cibano, donne con i fazzoletti in testa e i fiaschi di vino in mano.