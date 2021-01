Da simbolo a rudere, indagini e sopralluoghi: “Conchiglia” destinata alla demolizione

Gela. Per tanti, è ancora un simbolo della città da salvaguardare, nonostante l’incuria l’abbia ridotta ai minimi termini, anche da un punto di vista strutturale. La storica “Conchiglia”, sul lungomare Federico II di Svevia, è ritenuta ormai pericolosa, anche a seguito di sopralluoghi tecnici, che sono stati effettuati. Ci sono stati cedimenti e pare che i funzionari della Regione abbiano confermato la necessità dell’abbattimento. Prima della breve pausa festiva, l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi ha avuto incontri in Regione per verificare lo stato delle procedure, legate proprio alla “Conchiglia”. Lo scorso giugno, i magistrati della procura hanno comunicato l’avvio di un’indagine sulle possibili responsabilità dei mancati interventi. Venne disposto il sequestro. Oggi, anche a chi si sofferma durante una passeggiata lungo la spiaggia, quello che fu uno dei locali più rinomati di tutta la Sicilia si presenta come ve lo mostriamo in foto.