“Da Siragusa parole rancorose”, Greco: “Su protocollo d’intesa ho avuto ragione”

Gela. Un rapporto politico che non è mai decollato e ancora adesso le distanze sembrano abissali. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa, a partire dai “trionfalismi ingiustificati” per l’autorizzazione di “Argo-Cassiopea”, continua a ritenere del tutto insufficiente l’azione dell’amministrazione del sindaco Lucio Greco. Divergenze diventate più profonde. Il sindaco, a sua volta, prende le distanze dal segretario dem e attacca. “Da impiegato dell’Eni, da ex consigliere comunale in più partiti, e da ex sindacalista, non si capisce bene se per tutelare gli interessi dei lavoratori o quelli dell’azienda, avrei evitato di intervenire in un modo così saccente, senza un minimo rispetto della verità dei fatti – dice Greco riferendosi alle affermazioni di Siragusa – esprimere soddisfazione per essere riusciti a portare a termine un provvedimento autorizzativo così importante per “Argo-Cassiopea”, in questa delicata fase, mi sembra anche una forma di gentilezza nei confronti di tutti gli attori che si sono spesi per il raggiungimento dell’obiettivo. Sarà anche un atto dovuto, ma non c’è dubbio che l’impegno e la professionalità dello staff che ha seguito i lavori restituiscono alla nostra città una credibilità che negli ultimi anni si era notevolmente appannata”. Il segretario dem, facendo una summa dell’azione della giunta del sindaco, ha posto l’accento su quelli che ritiene mancati risultati, dal servizio rifiuti e fino a quello idrico.