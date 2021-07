“Da sottoporre a Via”, nuove verifiche Regione: progetto fotovoltaico a Settefarine

Gela. Dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale. I tecnici del dipartimento dell’ambiente dell’assessorato regionale l’hanno deciso dopo la valutazione di un nuovo progetto per un investimento sul solare, in città. Anche in questo caso, come capitato con altri due progetti analoghi, l’istanza è stata avanzata dalla società Solaer Clean Energy Italy 07 srl. Lo stesso gruppo, anche se con denominazioni societari differenti, ha già avanzato richieste per altri due impianti, in contrada S.Oliva, come Solaer Clean Energy Italy 04 srl, e a Tenuzza, come Solaer Clean Energy Italy 02 srl. La sottoposizione a Via è stata decisa dal dipartimento regionale, attraverso verifiche del servizio 1, dopo l’esame del parere della Commissione tecnica specialistica. L’investimento è previsto in un’area, a Settefarine.