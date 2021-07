Da tagli a finanziamenti? Progetti in commissione all’Ars: Comune punta a 16 milioni

Gela. Da tagli, con polemiche infinite, a finanziamenti. L’obiettivo è quello di far arrivare a destinazione anche i progetti che la Regione eliminò, depennandoli da quelli ricompresi nell’elenco, soprattutto del “Patto per il Sud”. Come riportato, la scorsa settimana il sindaco Lucio Greco ha avuto interlocuzioni con Palermo e con i riferimenti politici della sua giunta. Così, sette progetti, che sembravano ormai messi in soffitta, dovrebbero rientrare nella programmazione Fsc 2021/2027. In base a quanto deciso dal governo Musumeci, ad oggi per il territorio è previsto solo l’ampliamento di Timpazzo, per quindici milioni di euro. Una strategia che ha convinto ben poco l’amministrazione comunale, che così ha cercato di strappare l’impegno a riaprire la finestra dei fondi Fsc. Greco ha più volte parlato di una “negoziazione” con Palermo, quasi una forma compensativa per le concessioni che l’amministrazione ha fatto sui rifiuti. I sette progetti sono approdati in commissione bilancio all’Ars. Il totale è di circa sedici milioni di euro. Nell’ordine, ci sono “Una via tre piazze”, la riqualificazione urbana Manfria-Roccazzelle, quella del lungomare, la realizzazione di 840 colombari a Farello, l’asilo di via Albinoni, il percorso agility a Macchitella e il tetto della scuola di Albani Roccella.