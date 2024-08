Da venti giorni senza acqua, nella zona di via Fibonacci i disagi si susseguono

Gela. Sono circa venti giorni che nella zona di via Fibonacci non si riesce ad avere forniture idriche regolari. Si sono susseguite le chiamate agli uffici tecnici di Caltaqua da parte dei residenti ma nulla di fatto. Nelle abitazioni l’acqua non arriva neppure durante i turni previsti in calendario. I residenti non ce la fanno più e i disagi sono enormi. Chiedono una verifica sul posto, anche per valutare se possano esserci guasti che non fanno affluire le forniture.