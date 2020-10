Da via Polizelo alla zona industriale, non si ferma l’abbandono dei rifiuti

L’ingresso Est della zona industriale, appena sotto il cavalcavia, è tra le aree che l’amministrazione aveva ripulito appena 15 giorni fa quando lo stesso sindaco aveva annunciato l’ennesimo giro di vite sugli sporcaccioni. Sei dipendenti comunali avrebbero dovuto controllare il territorio e tentare di limitare l’abbandono di rifiuti. Una task force impegnata h24 nei controlli contro chi viola le regole sul conferimento dei rifiuti che, ad oggi però, non sembra aver dato i frutti desiderati.

L’area attorno alla zona industriale è di nuovo zeppa di rifiuti. E non si tratta solo di sacchetti lanciati al volo dal furbetto di turno. Qui si trova veramente di tutto, centinai di libri in ottimo stato gettati in mezzo all’immondizia, sanitari e mobili scarti evidenti di qualche trasloco, cumuli di inerti e plastica dati alle fiamme senza che nessuno paghi.

Eppure l’abbandono dei rifiuti è un reato e può costare caro. Chi abbandona rifiuti in strada o ovunque lontano dalle zone predisposte alla raccolta dell’immondizia, rischia multe salate: fino a 3.000 euro nei casi più gravi. Oltre alle sanzioni amministrative, in alcuni casi l’abbandono dei rifiuti può configurare una vera e propria responsabilità penale, punita con la detenzione. Ma questo i furbetti del sacchettino non lo sanno, forse perché, tra le altre cose, anche il loro manuale di diritto è finito tra l’immondizia.