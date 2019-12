Dai videogiochi alla medicina, un gelese dietro la realtà virtuale del software VRubino

Secondo l’ideatore, il professor Luigi Rubino, docente alle università di Genova, Pisa e Roma in radiologia odontoiatrica e chirurgia computer assistita, “è possibile applicare il software sia in campo odontoiatrico che in quello medicale e più in generale in tutti i settori che utilizzano il CAD”.

“Con la realtà virtuale – spiega Rubino -, la diagnosi e la pianificazione degli interventi diventa un gioco da ragazzi, perché permette di semplificare una grossa difficoltà che hanno i dentisti, e tutti i medici, cioè – aggiunge il professore ideatore di VRubino – quella di progettare gli interventi sui 3 piani dello spazio, utilizzando però un monitor bidimensionale, cioè senza la terza dimensione, la profondità. Con la realtà virtuale, invece – incalza-, la progettazione diventa molto semplice. Basta un visore sugli occhi e un medico, servendosi di sensori sulle dita, può manipolare gli impianti e inserirli nella mascella con la stessa facilità con cui realmente è possibile “affondare” una vite tipo fischer in una struttura di cera. La posizione degli impianti può essere salvata, consentendo di realizzare manufatti protesici o chirurgici finalizzati all’intervento sul paziente mediante la stampa oppure, inviando i dati immagazzinati”.