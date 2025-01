Dal 19 gennaio sospeso il servizio Internet satellitare di Tim

ROMA (ITALPRESS) – Dal 19 gennaio Tim non offrirà più il servizio di connessione satellitare Eutelsat, che era stato avviato nel 2021. I clienti interessati sono informati in questi giorni con una comunicazione dedicata.Il servizio, avviato con l’obiettivo di ridurre il digital divide, era utilizzato soprattutto nelle zone interne del Paese, consentendo di avere accesso al broadband fisso ad alta velocità via satellite, laddove le altre tecnologie più performanti non erano disponibili in quel periodo. Si tratta di zone montane o di campagna, che dal 19 gennaio resteranno scoperte, con i relativi disagi per i clienti, che per usufruire del servizio avevano anche acquistato un kit satellitare che includeva la parabola.- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).