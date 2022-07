Dal centro storico alla periferia, mini discariche e rifiuti di ogni tipo

Gela. Non solo periferie, le discariche abusive hanno ormai invaso gran parte della città che, da nord a sud, registra ormai un tasso di degrado ormai fuori controllo. Rifiuti di ogni tipo, scaricati illecitamente sul bordo delle strade, fanno bella mostra di sé per settimane senza che vengano rimossi. E così complici le alte temperature di questi giorni proliferano ratti e parassiti e l’odore è diventato insopportabile. Sarebbe solo “qualche criticità” a sentire quanto dichiarato dal sindaco Lucio Greco proprio sabato scorso, in realtà le immagini girate proprio stamattina raccontano di una situazione a rischio soprattutto dal punto di vista igienico – sanitario che coinvolge tutti i quartieri e da cui non esce immune neanche il centro storico, quello che dovrebbe essere il “salotto buono” della città, che invece conta discariche più o meno grandi un po’ dappertutto. Basta lasciare il corso principale per inoltrarsi nei vicoli storici della città per rendersi conto della situazione di degrado in cui versano le vie del centro. A farne le spese principalmente i cortili più antichi e storici della città. Il puzzo dei rifiuti bruciati è molto acre e si sente fin dentro la gola, ma neanche gli incendi hanno fatto desistere gli sporcaccioni che continuano tranquillamente a depositare i propri rifiuti, dalla comune immondizia ai pannoloni usati, sui resti del rogo. Una situazione comune anche alle vie limitrofe e che non risparmia neanche luoghi insospettabili come Palazzo di Città dove, appoggiato ad una delle porte di accesso del Municipio, fa bella mostra di sé da settimane un materasso probabilmente usato da qualche clochard come rifugio per la notte.